В ООН высказались о биолабораториях на Украине

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не имеет мандата, чтобы вести расследование о наличии биологических программ на Украине. По его словам, за ситуацией в ООН внимательно следят, сообщает РИА Новости.

Мы продолжим делать доклады по биологическому оружию, по тому, что мы знаем. У ООН нет мандата проводить расследование, если только ей не предоставят такой мандат, — подчеркнул Дюжаррик.

К ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ 11 марта обратилась Госдума. На пленарном заседании депутаты приняли обращение о необходимости расследования по биологическим лабораториям на Украине.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя рассказал: сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом он сообщил в ходе выступления на заседании Совбеза ООН. По словам Небензи, в распоряжении России оказались документы, подтверждающие наличие на территории Украины порядка 30 лабораторий.