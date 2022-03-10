Небензя заявил, что в лабораториях на Украине усиливали свойства болезнейПостпред РФ в ООН Небензя рассказал об усилении лабораториями на Украине свойств болезней
Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом он сообщил в ходе выступления на созванном по инициативе России заседании Совбеза ООН по теме военно-биологических программ США на Украине, пишет ТАСС.
По словам Небензи, в распоряжении России
Они нацелены на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Эта работа ведётся при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США, — заявил российский представитель.
Небензя отметил, что Россия предостерегает от риска попадания материалов этих лабораторий в руки террористов.
Анализ материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории Харькова за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Мы не знаем, какова дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов и каковы будут последствия того, что они безо всякого международного контроля растворятся и не исключено, что на просторах Европы, — предупредил Небензя.
Сейчас, сообщил постпред РФ при ООН, Киев по указке Запада экстренно сворачивает все биологические программы. Это делается для того, чтобы российской стороне не попали свидетельства нарушения США и Украиной «статьи 1 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».
Имеющиеся в распоряжении Минобороны России материалы подтверждают, что все серьёзные исследования повышенной опасности в биолабораториях Украины проводились под непосредственным руководством специалистов из США, которые обладали дипломатическим иммунитетом, — обратил внимание Совбеза ООН Небензя.
Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить все особо опасные патогены в стране в лабораториях общественного здравоохранения. Это должно быть сделано для предотвращения утечек.