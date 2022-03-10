Небензя заявил, что в лабораториях на Украине усиливали свойства болезней

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал, что сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом он сообщил в ходе выступления на созванном по инициативе России заседании Совбеза ООН по теме военно-биологических программ США на Украине, пишет ТАСС.

По словам Небензи, в распоряжении России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из примерно 30 лабораторий, в которых проводятся «крайне опасные биологические эксперименты.

Они нацелены на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии. Эта работа ведётся при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США, — заявил российский представитель.

Небензя отметил, что Россия предостерегает от риска попадания материалов этих лабораторий в руки террористов.

Анализ материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории Харькова за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Мы не знаем, какова дальнейшая судьба этих опасных биоматериалов и каковы будут последствия того, что они безо всякого международного контроля растворятся и не исключено, что на просторах Европы, — предупредил Небензя.

Сейчас, сообщил постпред РФ при ООН, Киев по указке Запада экстренно сворачивает все биологические программы. Это делается для того, чтобы российской стороне не попали свидетельства нарушения США и Украиной «статьи 1 Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия».

Имеющиеся в распоряжении Минобороны России материалы подтверждают, что все серьёзные исследования повышенной опасности в биолабораториях Украины проводились под непосредственным руководством специалистов из США, которые обладали дипломатическим иммунитетом, — обратил внимание Совбеза ООН Небензя.

Ранее Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить все особо опасные патогены в стране в лабораториях общественного здравоохранения. Это должно быть сделано для предотвращения утечек.