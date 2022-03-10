Всемирная организация здравоохранения рекомендовала Украине уничтожить все особо опасные патогены в стране в лабораториях общественного здравоохранения. Это должно быть сделано для предотвращения утечек, пишет Reuters.

ВОЗ сообщила, что сотрудничала с медицинскими властями Украины на протяжении нескольких лет, содействуя внедрению методов безопасности.

В рамках этой работы ВОЗ настоятельно рекомендовала Минздраву Украины и другим ответственным органам уничтожить особо опасные патогены, чтобы предотвратить любые возможные утечки, — говорится в письме организации, которое приводит агентство.

При этом ВОЗ не уточняет, когда была сделана эта рекомендация. Также организация не представила конкретной информации о видах патогенов и токсинов, которые хранятся в украинских лабораториях. Остаётся неизвестным, были ли выполнены рекомендации ВОЗ.

Ранее заместитель госсекретаря Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине действительно есть объекты биологических исследований. И сейчас Киев и Вашингтон работают над тем, чтобы не допустить попадание накопленных материалов в руки российских специалистов. Минобороны РФ считает, что такими словами Нуланд косвенно подтвердила участие Пентагона в военно-биологических программах на Украине.