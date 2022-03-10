Враньё властей Соединённых Штатов об отсутствии биологических лабораторий на Украине возмутительно, особенно учитывая то, что Вашингтон постоянно отрицал подобные обвинения со стороны Москвы, заявил американский журналист Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News. По его словам, у общественности в США не было оснований не верить опровержениям американских властей. Однако он обратил внимание на то, как 9 марта заместитель госсекретаря Виктория Нуланд всё же признала наличие подобных лабораторий на Украине.

Есть ли у Украины биологическое оружие? Там есть биологические исследовательские центры. Чего? Вы имеете в виду секретные биолаборатории, подобные секретным биолабораториям, которых точно нет на Украине? Они всё-таки есть? Да, это так, — возмутился телеведущий.

Карлсон также обратил внимание на признание Нуланд, заявившей, что данные лаборатории не должны попасть в руки российских войск. Он подчеркнул, что американцы обязаны знать, что за эксперименты проводились в этих лабораториях и почему они оказались в зоне специальной военной операции.

Нуланд ранее сообщила, что Киев и Вашингтон пытаются обезопасить объекты биологических исследований, находящиеся на территории Украины. Задачей является не допустить попадания собранных там материалов в руки Москвы, отметила она в ходе слушаний в сенате.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: в биолабораториях на территории Украины могла осуществляться разработка компонентов биологического оружия.