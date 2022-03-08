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Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине

Нуланд: США опасаются захвата на Украине объектов биологических исследований
00:48, 09 марта 2022
Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине Виктория Нуланд Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Киев и Вашингтон пытаются обезопасить объекты биологических исследований, находящиеся на территории Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Задачей является не допустить попадания собранных там материалов в руки Москвы, отметила она в ходе слушаний в сенате, сообщает РИА Новости.

Нуланд пришлось отвечать на вопрос о наличии на Украине химического или биологического оружия.

Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил, — подчеркнула замгоссекретаря.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: в биолабораториях на территории Украины могла осуществляться разработка компонентов биологического оружия. Она также отметила, что у российской стороны есть доказательства экстренной зачистки украинскими властями следов военно-биологической программы, реализуемой при поддержке США.

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