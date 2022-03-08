Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине

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Расчёт бронепоезда Южного военного округа обеспечил эвакуацию граждан ряда государств с Украины по железной дороге. Российские военные помогли перебраться из Херсонской области Украины в Крым 248 иностранцам, среди которых было 38 детей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Безопасность доставки иностранных граждан в город Армянск Республики Крым обеспечил расчёт бронепоезда Южного военного округа. В дальнейшем будет решаться вопрос по скорейшей доставке всех граждан иностранных государств на родину, —...