Нуланд признала наличие биолабораторий на Украине

Киев и Вашингтон пытаются обезопасить объекты биологических исследований, находящиеся на территории Украины, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Задачей является не допустить попадания собранных там материалов в руки Москвы, отметила она в ходе слушаний в сенате, сообщает РИА Новости.
Нуланд
Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил, — подчеркнула замгоссекретаря.
Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: в биолабораториях на территории Украины могла осуществляться разработка компонентов биологического оружия. Она также отметила, что у российской стороны есть доказательства экстренной зачистки украинскими властями следов военно-биологической программы, реализуемой при поддержке США.