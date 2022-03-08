МИД России: в украинских лабораториях разрабатывалось биологическое оружие

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в биолабораториях на территории Украины могла осуществляться разработка компонентов биологического оружия. Она также отметила, что у российской стороны есть доказательства экстренной зачистки украинскими властями следов военно-биологической программы, реализуемой при поддержке США, слова Захаровой приводит пресс-служба МИД РФ.

Подтверждаем факты экстренной зачистки киевским режимом следов военно-биологической программы, реализуемой Киевом при финансировании Минобороны США. От сотрудников украинских биолабораторий получена документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, — сообщила она.

Ранее в МИД Украины отвергли обвинения в разработке биологического оружия. Там также заявили, что Минздрав страны отрицает информацию об «экстренной зачистке следов военно-биологической программы, финансируемой США» и «уничтожении особо опасных патогенов». По словам представителей ведомства, в украинских лабораториях ведётся аналитическая работа в рамках международного права.

О том, что на территории Украины вблизи границы с Россией велась разработка биологического оружия, рассказал в ходе брифинга 6 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. МО РФ тогда же опубликовало указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.