В ООН раскритиковали Швейцарию за запрет скрывающей лицо одежды

https://static.news.ru/photo/3e307c22-80d5-11eb-8530-96000091f725_660.jpg Фото: Horst Galuschka/dpa/Global Look Press

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека раскритиковали Швейцарию за введение запрета на ношение в публичных местах одежды, скрывающей лицо.

Официальный представитель управления Равина Шамдасани заявила, что политическая кампания, которая предшествовала референдуму по вопросу запрета, носила «ксенофобский подтекст». Её итогом стало то, что Швейцария присоединилась к числу стран, «где де активная дискриминация в отношении женщин-мусульманок санкционирована законом», и это вызывает «глубокое сожаление».

Шамдасани отметила, что нельзя заставлять женщин закрывать лицо. Однако и обратный запрет «является проблематичным с точки зрения прав человека», поскольку ограничивает свободы женщин заявлять о своей религии или верованиях, сообщает ТАСС.

Авторы инициативы запрета ношение в публичных местах никабов и мусульманских бурок считают, что «сокрытие лица в общественных местах противоречит либеральному духу совместного проживания» в обществе. По их мнению, женщины наравне с мужчинами имеют право показывать своё лицо. Кроме того, его члены считают, что их инициатива даст возможность правоохранительным органам Швейцарии «решительнее бороться с правонарушителями в масках».

Как писал NEWS.ru, идея запрета была вынесена на референдум и её поддержали 53% граждан. Правило будет действовать в общественных местах, ресторанах и других заведениях. Исключения составят только те случаи, когда люди прикрывают лица по медицинским показаниям или же в местах религиозного культа. Также не возбраняется надевать защиту на лицо по погодным причинам.