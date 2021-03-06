Власти Швейцарии запретили носить одежду, скрывающую лицо

https://static.news.ru/photo/9d2feffe-7f5f-11eb-a55f-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Endig/ZB/Global look Press

В Швейцарии запретили носить никабы и мусульманские бурки — одежду, которая скрывает лицо.

В стране был проведён национальный референдум, на котором 53% граждан поддержали этот запрет. Правило будет действовать в общественных местах, ресторанах и других заведениях. В качестве исключения никабы и мусульманские бурки будет разрешено носить в религиозных местах, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее в Германии, в федеральной земле Баден-Вюртемберг школьницам запретили закрывать лицо. Запрет на ношение никаба и бурки действовал на учителей, но теперь распространяется и на учениц. Член партии «Союз-90 / Зелёные» Винфрид Кречман назвал закрытое лицо признаком несвободного общества. Он также добавил, что в Баден-Вюртемберге девушек, закрывающих лицо, всегда было мало.

Как писал NEWS.ru, власти Туниса ввели запрет на никаб в официальных учреждениях. Такая одежда запрещена во Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии и других странах. В Алжире нельзя надевать никаб на работу.