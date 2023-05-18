В ООН призвали Украину избегать угроз в адрес России В ООН после угроз Подоляка призвали Украину избегать «неконструктивной критики»

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В ООН считают важным не допускать в ходе конфликта на Украине риторики, не способствующей урегулированию ситуации. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря международной организации Фархан Хак. Таким образом он отреагировал на просьбу прокомментировать угрозы советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о физической расправе над россиянами. Слова Хака приводит ТАСС.

Очевидно, что не только в этой ситуации, но и во всех ситуациях [конфликта] есть риторика с различных сторон, на которую мы не отвечаем. Тем не менее во всех этих ситуациях мы призываем все стороны избегать не несущей пользы риторики, — сказал представитель ООН.

Михаил Подоляк 18 мая написал в своем аккаунте в Twitter, обращаясь к россиянам: «Украина ненавидит вас. <...> Украина достанет каждого из вас, юридически и физически».

В ответ на это депутат Госдумы Дмитрий Белик отметил, что заявления Подоляка о повсеместном преследовании россиян могут стать дополнительными материалами к трибуналу. По его мнению, невозможно представить, чтобы чиновник столь высокого ранга какого-либо государства говорил что-то подобное публично.

Ранее сообщалось, что Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». В обращении подчеркивается, что в словах украинского военного присутствует подстрекательство к насилию по национальному признаку.