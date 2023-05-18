В Госдуме нашли применение угрозам Подоляка повсюду преследовать россиян Депутат Белик заявил, что угрозы Подоляка войдут в материалы для трибунала

Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press

Михаил Подоляк

Заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о повсеместном преследовании россиян могут стать дополнительными материалами к трибуналу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, невозможно представить, чтобы чиновник столь высокого ранга какого-либо государства говорил что-то подобное публично.

Нарочито воинственные и русофобские заявления Подоляка, подобные открытые угрозы — это дополнительные материалы к тому объему злодеяний, за которые ему придется отвечать перед трибуналом, — заявил Белик.

Он добавил, что таким образом можно наблюдать сломанную и искаженную реальность, созданную Западом на Украине, когда представитель Киева, предчувствуя, что дни режима сочтены, бросается призывами к насилию по национальному признаку.

Сейчас время, когда надо быть бдительными вдвойне и понимать, что наши враги способны опуститься до самых низких провокаций. А подобные заявления лишь подтверждают правильность специальной военной операции, — резюмировал Белик.

Подоляк ранее написал в своем Twitter, что в Киеве ненавидят Россию. Политик пообещал преследовать ее всегда и везде, а также достать «юридически или физически».