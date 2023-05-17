Россия показала Совбезу ООН откровения Буданова о терактах против россиян Россия распространила в Совбезе ООН письмо после откровений Буданова об убийствах россиян

Фото: AP/TASS

Василий Небензя

Россия распространила в СБ ООН письмо в связи с заявлениями руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о готовности Киева «убивать россиян по всему миру». В обращении подчеркивается, что в словах украинского военного присутствует подстрекательство к насилию по национальному признаку.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя обратил внимание на неприемлемость слов Буданова, который заявлял: «Мы убивали русских и мы продолжим убивать русских где бы то ни было на Земле».

Эти проявления ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку являются как минимум вопиющим нарушением правил Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации, — говорится в сообщении.

Буданов ранее заявил, что Киeв продолжит нападать на русских по всему миру. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявление начальника ГУР о готовности убивать россиян чудовищно. По eго словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.