В ООН назвали число жертв среди мирного населения на Украине ООН: на Украине с 24 февраля погибли 6655 мирных жителей

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Около 6,5 тысячи мирных жителей погибли и 10,3 тысячи получили ранения на Украине с 24 февраля, говорится в обновленном отчете УВКПЧ ООН. По данным организации, смерть большинства погибших связана с «применением взрывоопасного оружия с широким радиусом действия».

С 24 февраля 2022 года <...> по 27 ноября 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зарегистрировало 17 023 жертвы среди гражданского населения в стране: 6655 убитых и 10 368 ранены, — сказано в документе.

По данным организации, из 6655 зарегистрированных смертей — 2601 мужчина, 1783 женщины, 173 девочки и 209 мальчиков, а также 37 детей и 1852 взрослых, пол которых не был установлен. Среди раненых, по данным УВКПЧ, 2245 мужчин, 1604 женщины, 215 девочек и 304 мальчика, а также 250 детей и 5750 взрослых, пол которых также не установлен.

Обозреватель Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian ранее написал, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он указал на то, что в следующем году ожидается еще один «огромный гуманитарный и миграционный кризис», с которым страны Европы могут не справиться. Журналист добавил, что зима также сыграет немаловажную роль в том, что Запад будет тратить большие ресурсы, чтобы помочь собственному населению.