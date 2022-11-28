В Британии спрогнозировали отказ США и ЕС от поддержки Украины The Guardian: США и ЕС прекратят помощь Украине из-за собственных проблем

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Обозреватель Саймон Тисдалл в статье для газеты The Guardian написал, что Украина рискует остаться без поддержки США и Европы в ближайшее время. Он указал на то, что в следующем году ожидается еще один «огромный гуманитарный и миграционный кризис», с которым страны Европы могут не справиться. Журналист добавил, что зима также сыграет немаловажную роль в том, что Запад будет тратить большие ресурсы, чтобы помочь собственному населению.

Надвигается еще один огромный гуманитарный и миграционный кризис, похожий на кризис прошлой весны. Это бросит вызов каждой стране ЕС. Европейская поддержка может пошатнуться в этот критический момент, — написал Тисдалл.

По его словам, американцы могут сократить помощь Украине после того, как республиканцы займут места в конгрессе в январе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее заявил, что страна в 2023 году намерена сохранить и даже увеличить военную помощь, оказываемую Украине. По его словам, Лондон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Он отметил, что Британия направит на Украину новую помощь для противовоздушной обороны с целью защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются.