Великобритания пообещала сохранить помощь Украине в 2023 году Сунак: Великобритания в 2023 году сохранит и увеличит военную помощь Украине

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Риши Сунак

Великобритания в 2023 году намерена сохранить и даже увеличить военную помощь, оказываемую Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Риши Сунак. По его словам, которые приводит газета The Guardian, Лондон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

Не сомневайтесь. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы сохраним или увеличим нашу военную помощь в следующем году, — сказал премьер-министр.

Он отметил, что Британия направит на Украину новую помощь для противовоздушной обороны с целью защитить украинский народ и критически важную инфраструктуру, на которую они полагаются.

В ноябре Риши Сунак посетил Украину и встретился в Киеве с главой государства Владимиром Зеленским. Тогда британский премьер пообещал, что Лондон будет содействовать Украине в усилении ПВО, английская сторона выделит, в частности, 125 зенитных орудий для борьбы с беспилотниками. Сунак также объявил, что в 2022 году Великобритания направила помощь Украине на сумму 3 млрд фунтов и готова продолжать финансирование.

Ранее сообщалось, что Великобритания направила на Украину модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность их пуска в два раза больше, чем у ранее переданных ракет первого поколения. Ракеты Brimstone оснащены лазерной системой самонаведения, запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon.

Также Великобритания направила на Украину порядка семи тысяч противотанковых комплексов NLAW, более сотни бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и другое вооружение.