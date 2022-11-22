СМИ: Британия передала Украине модернизированные ракеты Brimstone Daily Telegraph: Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone

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Великобритания направила на Украину модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность их пуска в два раза больше, чем у ранее переданных ракет первого поколения. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Ракеты Brimstone оснащены лазерной системой самонаведения, запускаются ВВС Великобритании с истребителей Tornado и Typhoon. При этом в ВСУ в качестве мобильных пусковых установок используют грузовые автомобили. Стоимость одной ракеты оценивается в 175 тысяч фунтов ($207 тысяч). При запуске с самолета дальность полета ракеты составляет 60 километров, при запуске с наземных платформ не превышает 12 километров.

Ранее Великобритания направила на Украину порядка семи тысяч противотанковых комплексов NLAW, более сотни бронемашин, самоходные зенитные установки Stormer с ракетами Starstreak, несколько десятков гаубиц М109 и другое вооружение.

Также Лондон пообещал каждые четыре есяца обучать 10 тысяч украинских солдат на трехнедельных курсах подготовки. По имеющимся данным, к настоящему моменту обучение прошли уже семь тысяч военнослужащих ВСУ.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев заявил, что Лондон передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками. Объем нового пакета военной помощи составляет $59,5 млн в денежном эквиваленте.