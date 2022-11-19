Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев. Британский телеканал SkyNews также сообщает, что объем нового пакета военной помощи составляет $59,5 млн в денежном эквиваленте. В ходе встречи Сунак и президент Украины Владимир Зеленский также обсудили «планы по реконструкции» Украины по завершении конфликта.