Великобритания передаст Украине 125 зенитных орудий, а также спецсредства для укрепления противовоздушной обороны и борьбы с беспилотниками, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Киев. Британский телеканал SkyNews также сообщает, что объем нового пакета военной помощи составляет $59,5 млн в денежном эквиваленте. В ходе встречи Сунак и президент Украины Владимир Зеленский также обсудили «планы по реконструкции» Украины по завершении конфликта.
Сегодня мы предоставляем [Украине] новые средства противовоздушной обороны, включая зенитные орудия, радары и оборудование для борьбы с беспилотниками, а также наращиваем объемы оказываемой Украине гуманитарной помощи в преддверии холодной и суровой зимы, — заявил Сунак.
Ранее стало известно, что Канада дополнительно выделит Украине военную помощь на сумму 34 млн канадских долларов ($25,5 млн). Деньги пойдут на обеспечение ВСУ спутниковыми снимками, беспилотные камеры высокого разрешения, зимнее снаряжение, включая переносные обогреватели, спальные мешки, термоодеяла.