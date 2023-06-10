В Одесской области прогремели взрывы

Telegram-канал «Страна.ua» сообщил, что в Одесской области прогремели взрывы. По информации журналистов, в регионе в ночь на 10 июня прозвучала воздушная тревога. Украинские власти не сообщали о разрушениях на месте происшествия. Министерство обороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Новые взрывы в Одесской области, — сказано в публикации.

Министерство цифровой трансформации Украины на онлайн карте отметило, что в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо сообщил, что украинские военные запустили три ракеты Storm Shadow по территории детского пионерлагеря в городе Геническе Херсонской области. По его словам, один из снарядов был сбит силами противовоздушной обороны, два других попали по гражданскому объекту. Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

До этого Сальдо заявил, что из-за разлива воды после разрушения Каховской ГЭС погибли семь человек, в медицинских учреждениях региона находятся 62 пострадавших. По его словам, ущерб, нанесенный региону после подрыва станции, оценивается минимум в 1,5 млрд рублей. Из пострадавших районов эвакуированы пять тысяч человек, а в пунктах временного размещения находится около тысячи человек.