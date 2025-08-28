День знаний — 2025
В Новой Зеландии изъята крупнейшая в истории страны партия жидкого экстази

Полиция Новой Зеландии изъяла жидкий экстази на $8,2 млн

Фото: Adam Bradley/Global Look Press

Полиция в Новой Зеландии изъяла крупнейшую в истории страны партию жидкого экстази общим весом 1950 килограмм, сообщила пресс-служба правоохранительных органов государства. Стоимость конфискованных наркотиков оценивается в $8,2 млн (около 659 млн рублей). По словам инспектора уголовной полиции Даррин Томсон, операция под названием «Гермес» проводилась в течение полугода совместно с таможенными службами.

Нам удалось разрушить крупную транснациональную преступную сеть, действовавшую в этом районе, и предотвратить крупнейшую в истории поставку на улицы нашей столицы, где она могла бы причинить значительный вред, — подчеркнула она.

Помимо гамма-бутиролактона (жидкого экстази), было конфисковано более 10 килограммов метамфетамина на сумму $2,2 млн (примерно 177 млн рублей). Четверо подозреваемых в возрасте от 38 до 75 лет задержаны и предстали перед окружным судом Веллингтона.

Ранее группа контрабандистов с Украины попыталась ввезти в Россию наркотические и психотропные средства в посудомоечных машинах. Всего правоохранительными органами изъято 135 килограммов запрещенных веществ. Украинцев заключили под стражу по решению Перовского районного суда Москвы.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

наркотики
Новая Зеландия
экстази
полиция
