В МВД Приднестровья раскрыли подробности новой попытки теракта

Фото Пресс-центр МВД ПМР/ТАСС

МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики подтвердило попытку совершения нового теракта с помощью беспилотного летательного аппарата и в своём Telegram-канале раскрыло подробности произошедшего. По данным ведомства, БПЛА был запущен с украинской стороны.

В МВД рассказали, что беспилотник был собран из различных комплектующих. При диаметре в полтора метра он мог перемещать грузы весом до 20 кг на расстояние в 30 километров от оператора.

К БПЛА была прикреплена пятилитровая канистра с неизвестной жидкостью коричневого цвета и бокс с 2 кг пластида. Во взрывчатку были заложены детонаторы, а привести её в действие должно было управляемое дистанционно радиоустройство.

Вероятно, злоумышленники планировали диверсию. Их целью был ангар, где установлены механизмы для охлаждения трансформаторов радиотелецентра​. В случае если бы задуманное им удалось реализовать, из строя было бы выведено важное оборудование ПРТЦ, — говорится в сообщении.

25 апреля у Министерства госбезопасности в столице Приднестровья Тирасполе прогремело несколько взрывов. На месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У здания напротив министерства выбило стёкла. Утром 26 апреля был взорван радиоцентр в посёлке Маяк, который ретранслировал российское радио.

Кишинёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе, а президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета безопасности.