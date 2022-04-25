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Мир

У здания госбезопасности Приднестровья прогремела серия взрывов

18:30, 25 апреля 2022
У здания госбезопасности Приднестровья прогремела серия взрывов Фото: Соцсети
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У Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремели несколько взрывов, сообщает ТСВ «Приднестровье». На данный момент улицы Карла Маркса и Манойлова перекрыты, на месте работают оперативные службы города: пожарные, скорая помощь и газовая служба. Информации о пострадавших пока нет, но на месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У домов напротив Министерства повыбивало стёкла. 

Очевидцы публикуют кадры с места событий, на которых, предположительно, видны тубусы от противотанкового гранатомёта, части боеприпасов, а также пострадавшие от взрывной волны здания — у домов поблизости выбило стёкла. Информации о пострадавших среди местных жителей пока не поступало. 

Ранее заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия не видит рисков ухудшения ситуации в Приднестровье. Он подчеркнул, что проблема должна решиться мирным путём. 

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