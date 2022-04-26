Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье Президент Молдавии Санду созвала заседание Совбеза из-за инцидентов в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду созвала заседание Совета Безопасности из-за инцидентов, происходящих в Приднестровье, сообщили в пресс-службе администрации главы республики. За сутки на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики прогремели несколько взрывов, один из которых произошёл у здания Министерства госбезопасности в Тирасполе.

Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего Совета Безопасности в связи с инцидентами в Приднестровском регионе, — говорится в сообщении.

Совбез соберётся в 13.00. После заседания в 15:00 Санду проведет брифинг для прессы.

26 апреля в Приднестровье в расположенном в посёлке Маяк радиоцентре произошёл взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио. Информации о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

Накануне у Министерства госбезопасности в Тирасполе прогремели несколько взрывов, после которых на месте происшествия были обнаружены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубусы от противотанковых гранатомётов. У домов напротив здания министерства ударной волной выбило стёкла. Кишенёв расценил произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе и стране.