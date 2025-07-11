Молдавского оппозиционного депутата требуют посадить на 13 лет Молдавские прокуроры запросили для депутата Таубер 13 лет тюрьмы

Молдавская прокуратура требует посадить на 13 лет оппозиционера, депутата парламента Марину Таубер, передает издание PRO TV. Ее обвиняют в нарушениях при финансировании распущенной партии «Шор».

Также сторона обвинения запросила конфискацию у политика 206 млн леев ($12 млн). Кроме того, прокуроры требуют запретить Таубер занимать государственные посты в течение пяти лет.

Ранее представителей оппозиционного блока Молдавии «Победа» задержали в аэропорту Кишинева, куда они прибыли после поездки на ПМЭФ, сообщил молдавский депутат Василий Боля. По словам парламентария, оппозиционеров потом отпустили, они покинули воздушную гавань. Как отметил депутат, «чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж».

Также молдавская телеведущая Юлия Федорова объявила в прямом эфире о закрытии своей программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV из-за цензуры и давления на свободу слова. По ее словам, журналисты оказались зажаты со всех сторон «демократическим государством», которое лишь декларирует европейские ценности.