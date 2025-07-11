Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 16:06

Молдавского оппозиционного депутата требуют посадить на 13 лет

Молдавские прокуроры запросили для депутата Таубер 13 лет тюрьмы

Марина Таубер Марина Таубер Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Молдавская прокуратура требует посадить на 13 лет оппозиционера, депутата парламента Марину Таубер, передает издание PRO TV. Ее обвиняют в нарушениях при финансировании распущенной партии «Шор».

Также сторона обвинения запросила конфискацию у политика 206 млн леев ($12 млн). Кроме того, прокуроры требуют запретить Таубер занимать государственные посты в течение пяти лет.

Ранее представителей оппозиционного блока Молдавии «Победа» задержали в аэропорту Кишинева, куда они прибыли после поездки на ПМЭФ, сообщил молдавский депутат Василий Боля. По словам парламентария, оппозиционеров потом отпустили, они покинули воздушную гавань. Как отметил депутат, «чтобы стать заклятым недругом Майи Санду и партии ПДС, достаточно совершить деловую поездку за рубеж».

Также молдавская телеведущая Юлия Федорова объявила в прямом эфире о закрытии своей программы «По фактам» на телеканале Exclusiv TV из-за цензуры и давления на свободу слова. По ее словам, журналисты оказались зажаты со всех сторон «демократическим государством», которое лишь декларирует европейские ценности.

Молдавия
прокуроры
тюрьмы
оппозиционеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Так дела не делаются»: сенатор Чижов о 18-м пакете санкций ЕС
Нейропсихолог дал советы, как защитить себя от пассивной агрессии
Путин утвердил основы языковой политики России
Трамп приступил к масштабному разгону сотрудников Госдепа США
Петербурженка взыскала миллионы с УК из-за протекшей крыши
Снос памятника советским воинам довел молдаван до протеста
Россия выдала Латвии сбежавшего педофила
Гимнастам из РФ позволили повторно подавать заявки на нейтральный статус
Лондон и Париж заявили о вводе войск на Украину: чего хотят на самом деле
Актриса Фрейндлих получила орден «За заслуги перед Отечеством»
Белоруссия подготовила песню для международного конкурса «Интервидение»
В США рассказали, как поведет себя Путин в ответ на давление Трампа
Раскрыто, можно ли привлечь таксопарки к ответственности за завышение цен
Пробы воды на побережье Черного моря показали неожиданные результаты
Таксисты взвинтили цены: в Москве — 200%, в Петербурге — 120%: что дальше
Инвалид в российском регионе избивал битой ребенка ради шантажа
Раскрыто, куда делись соратники Маска в DOGE после его ухода с госслужбы
Двух кошек заживо замуровали в яме на юго-востоке Москвы
Минюст внес в реестр нежелательных организаций Йельский университет
Раскрыты подробности ликвидации украинского командира диверсантов
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.