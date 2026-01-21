Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:48

Захарова напомнила Молдавии об обязательных процедурах при выходе из СНГ

Захарова: Молдавии для выхода из СНГ необходимо соблюсти установленные процедуры

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Молдавия, если она решила выйти из Содружества Независимых Государств, должна соблюсти необходимые процедуры, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, она напомнила, что прежде всего государство должно за 12 месяцев письменно уведомить о своем решении Исполнительный комитет СНГ.

После этого будет определена дата, от которой исчисляется этот годичный срок, и запущен процесс инвентаризации договоров и решений органов СНГ, стороной которых является выходящее государство, — пояснила дипломат.

Захарова отметила, что, хотя это и суверенное право страны, в самой Молдавии такой шаг уже подвергли критике, назвав его недальновидным. Дипломат указала, что решение характеризует внешнеполитический курс молдавских властей, которые, по мнению Москвы, делают безоглядную ставку на сближение с Евросоюзом в ущерб многолетним связям на евразийском пространстве.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что государство начало процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров.

