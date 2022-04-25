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Мир

Кишинёв расценил взрывы в Приднестровье как попытку обострения ситуации

21:20, 25 апреля 2022
Кишинёв расценил взрывы в Приднестровье как попытку обострения ситуации Фото: Соцсети
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Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии выразило обеспокоенность взрывами, которые произошли 25 апреля в столице самопровозглашённой Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Тирасполе, передаёт «Интерфакс». Молдавские власти расценили произошедшее как способ дестабилизировать обстановку в регионе и стране.

По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатомётов штаб структуры, которая занимается вопросами безопасности в регионе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Бюро по реинтеграции обеспокоено инцидентом, происшедшим в Тирасполе, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

У Министерства госбезопасности в Тирасполе 25 апреля прогремели несколько взрывов. На данный момент улицы Карла Маркса и Манойлова перекрыты, на месте работают оперативные службы города: пожарные, скорая помощь и газовая служба. Информации о пострадавших пока нет, но на месте происшествия были найдены предметы, похожие на части боеприпасов, предположительно, тубус от противотанкового гранатомёта. У домов напротив министерства выбило стёкла.

Очевидцы публикуют кадры с места событий, на которых, предположительно, видны тубусы от противотанкового гранатомёта, части боеприпасов, а также пострадавшие от взрывной волны здания — у домов поблизости выбило стёкла. Информации о пострадавших среди местных жителей пока не поступало.

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