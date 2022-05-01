В Молдавии заявили, что поставки газа в страну идут в штатном режиме Чебан: поставки природного газа в Молдавию идут в штатном режиме

Предприятие «Молдоватрансгаз» / Фото moldovagaz.md

Поставки газа в Молдавию продолжают идти в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства по согласованию долга перед «Газпромом», написал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чабан в Telegram-канале. Ранее в правительстве республики предположили, что поставки скоро прекратятся из-за неготовности Молдавии вернуть долг.

Поставки природного газа в Республику Молдова идут в штатном режиме, согласно условиям контракта с ПАО «Газпром», — написал он.

12 апреля «Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой продлить срок проведения аудита долга. Контракт между «Газпромом» и «Молдовагазом» на поставки энергоресурсов был продлён 29 октября после длительных переговоров. Он предусматривает поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября при условии своевременной оплаты Кишинёвом текущих платежей в полном объёме.

Позже вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну раскритиковал «Газпром» за задержку ответа на просьбу об отсрочке и назвал такое поведение газовой компании неоправданным и недружественным.

Президент республики Майя Санду подчеркнула, что у Молдавии нет другой возможности импортировать газ, кроме как из России. Она добавила, что в случае, если контракт с «Газпромом» перестанет действовать с 1 мая, энергоресурсы необходимо будет закупать на рынке по более высокой цене.

21 апреля замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев заявил, что «Газпром» продолжит поставлять газ в Молдавию для снабжения Приднестровья. Он отметил, что долг республики перед экспортёром копился годами, но стороны всегда находили компромисс.