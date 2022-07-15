Продажи и производство автомобилей в России в 2022 году сократятся примерно на 50%, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он назвал автопром наиболее уязвленной отраслью, сообщает РИА Новости.
Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%, — сказал он, выступая в Госдуме.
Также, по ожиданиям министра, в 2022 году объем производства в обрабатывающей промышленности сократится на 6%.
Ранее Мантуров заявил, что снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается. По его словам, это не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях санкций.