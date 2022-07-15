Мантуров: продажи автомобилей в России упадут в два раза Мантуров: объем производства и продаж автомобилей в России сократится на 50% в 2022 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Продажи и производство автомобилей в России в 2022 году сократятся примерно на 50%, заявил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он назвал автопром наиболее уязвленной отраслью, сообщает РИА Новости.

Вы затронули самую, наверное, уязвленную отрасль — это автопром. Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%, — сказал он, выступая в Госдуме.

Также, по ожиданиям министра, в 2022 году объем производства в обрабатывающей промышленности сократится на 6%.

Ранее Мантуров заявил, что снижение или отмена ввозных пошлин для автомобилей в РФ не рассматривается. По его словам, это не отвечает интересам развития российской экономики и отраслей в условиях санкций.