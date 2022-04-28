В Минобороны назвали цели ракетного удара ВСУ по Херсону Минобороны: целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова

Фото Gilles Bader/Keystone Press Agency/Global Look Press

Целями ракетного удара ВСУ по Херсону были жилые кварталы на проспекте Ушакова, где находятся детские сады, школы и социальные учреждения, заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам в Telegram-канале министерства, это является прямым нарушением норм международного гуманитарного права.

Целями преступного ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения, — подчёркивается в сообщении.

Как сообщал РИА Новости сотрудник российских силовых структур, погибших и пострадавших при ночных обстрелах Херсона нет, фрагменты одной из ракет, сбитых российскими ПВО, упали в Шевченковском парке.

Ранее Конашенков заявил, что в воздухе над Херсоном были сбиты 12 снарядов реактивной системы залпового огня большой мощности, а также две украинские баллистические ракеты «Точка-У». Кроме того, российская ПВО отразила удар «Точкой-У» по жилым районам Изюма в Харьковской области. Его целью была больница, где размещен российский медицинский отряд, помогающий местному населению.