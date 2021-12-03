В Минобороны Азербайджана заявили о вооружённом инциденте в Карабахе

В Минобороны Азербайджана сообщили о вооружённом инциденте в Карабахе, в ходе которого азербайджанский военнослужащий ликвидировал нападавшего. Баку проинформировал о случившемся российских миротворцев, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте ведомства республики.

Третьего декабря около 13 часов военнослужащий, несущий боевое дежурство на одной из позиций азербайджанской армии на территории Ходжавендского района, был атакован лицом армянского происхождения, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, «нападавший предпринял попытку завладеть оружием азербайджанского военнослужащего». Солдат открыл огонь в воздух, после чего в целях самообороны обезвредил нападавшего.

По факту произошедшего проводится расследование. Азербайджанская сторона передала данные об инциденте российскому миротворческому контингенту и совместному российско-турецкому центру мониторинга.

Ранее сообщалось, что двое азербайджанских военнослужащих сверхсрочной службы подорвались на мине в Физулинском районе. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

26 ноября президент России Владимир Путин заявил по итогам трёхсторонней встречи в Сочи, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между республиками. Кроме того, сторонам удалось продвинуться по гуманитарным вопросам и договориться о разблокировании транспортных коридоров.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.