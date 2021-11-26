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Армения и Азербайджан договорились о механизмах установления границы

Путин: Армения и Азербайджан в ходе трёхсторонних переговоров договорились о механизмах установления границы
20:15, 26 ноября 2021
Армения и Азербайджан договорились о механизмах установления границы
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Президент России Владимир Путин отметил, что по итогам трёхсторонней встречи с главами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, сторонам на переговорах по Карабаху удалось продвинуться по гуманитарным вопросам и договорится о разблокировании транспортных коридоров. Кроме того, теперь нет никаких препятствий для работы по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном нет, передаёт «Интерфакс» слова российского лидера.

Мы договорились по ряду вопросов, которые я считаю ключевыми. Первый из них – это создание механизмов, до конца этого года мы договорились это сделать, механизмов демаркации и делимитации границы между двумя государствами, — цитирует Путина агентство.

Кроме того, по словам Путина, в ходе встречи лидеры отдали должное работе российских миротворцев, пограничников, специалистов, которые занимаются разминированием и обеспечивают возвращение людей к местам постоянного проживания.

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