Двое азербайджанских военных подорвались на мине в Карабахе

Двое азербайджанских военнослужащих подорвались на мине в Физулинском районе. Это произошло во время несения службы. Они получили ранения и были госпитализированы, сообщает Oxu.Az со ссылкой на МВД республики.

Двое военнослужащих войсковой части внутренних войск, расположенной в Физулинском районе, подорвались на противопехотной мине во время несения службы в селе Шукюрбейли этого района, — сообщает издание.

В результате инцидента военные получили ранения и были госпитализированы.

Ровно год назад в Физулинском районе Азербайджана на территориях, которые перешли под контроль Баку по итогам нагорнокарабахского конфликта, автомобиль марки Toyota подорвался на противопехотной мине. Погибли четыре человека, все они были гражданами Азербайджана.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку ожидает взаимных шагов от Еревана в направлении достижения мира. По его словам, 44-дневная война изменила ситуацию в регионе, сформировала новые реалии. Сейчас основой представлений Баку о будущем является достижение мира, развития и прогресса.

26 ноября Путин, Алиев и Пашинян провели встречу по вопросам урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией. Она длилась около трёх часов. Обсуждались вопросы, касающиеся выполнения заявления от 9 ноября 2020 года о прекращении огня, механизма демаркации границы, разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. По итогам встречи было подписано заявление, подтверждающее приверженность сторон ранее достигнутым договорённостям.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.