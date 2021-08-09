В МИД Украины назвали темы переговоров Зеленского и Байдена

В ходе предстоящих переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена в Вашингтоне будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По словам дипломата, Украина и США имеют стратегическое партнёрство, которое со времён своего существования успело претерпеть ряд изменений. Теперь, как сообщил Кулеба, его «необходимо выводить на новый уровень».

Во время переговоров вопросы безопасности будут включать в себя ситуацию в Донбассе и в Крыму. Как отметил глава украинского МИД, были обсуждены несколько конкретных идей, которыми он пока не может поделиться.

Комментируя вопросы экономики, дипломат рассказал о подготовке проектов, которые будут переданы на рассмотрение американской стороне.

Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики, — признался Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. По словам пресс-секретаря Белого дома, переговоры президентов покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающейся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.