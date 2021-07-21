Байден анонсировал встречу с Зеленским

Американский президент Джо Байден намерен провести встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским 30 августа. Об этом сообщили в Белом доме.

Президент Байден с нетерпением ждёт возможности принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме 30 августа, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, визит Зеленского покажет поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны США. Это произойдёт на фоне «продолжающийся территориальной агрессии» России в Донбассе и в Крыму.

Псаки отметила, что поездка украинского лидера в США станет подтверждением сотрудничества в сфере энергетической безопасности, а также поддержки борьбы с коррупцией и проведению реформ на Украине.

Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор 7 июня. Тогда глава Белого дома вновь заявил, что США предлагают отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины и её будущие устремления. Тогда же стало известно, что Байден намерен встретиться с Зеленским после своего европейского турне.

Украинский президент планировал провести очную встречу с Байденом до начала саммита Россия — США. Но сотрудники Белого дома решили не устраивать это мероприятие.