В МИД РФ призвали запустить формат «3+3» по Карабаху

Россия полагает, что что пришло время перевести планы по запаску этого формата в практическое русло. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. Она также добавила, что Россия поддержала данную идею создания консультативного регионального механизма. Такой формат предполагает участие Армении, Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Турции.

По словам дипломата, с грузинской стороны звучат противоречивые заявления насчет её участия в шестисторонней платформе.

Опять-таки это позиция суверенной страны. Мы исходим с того, что формат «3+3» отвечает интересам всем государств региона, — заключила Захарова.

Ранее вице-премьер и глава МИД Грузии Давид Закалиани заявил, что стране будет сложно участвовать в формате «3+3» по Карабаху вместе с Россией. Вместе с тем он отметил важность представления государства в крупных геополитических проектах. Он признал, что когда нет прогресса в вопросе вывода российских войск из Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия), «очень сложно сесть в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах».

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.