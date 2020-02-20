Журналисты Wall Street Journal, ранее лишённые аккредитации, своими действиями оскорбили и дискредитировали Китай. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Отмечается, что правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трёх корреспондентов Wall Street Journal после выхода статьи «Китай — настоящий больной Азии», которую в Пекине сочли оскорбительной и носящей расистский характер. Статья была посвящена борьбе с коронавирусом.
Средства массовой информации, которые открыто делают оскорбительные заявления, пропагандируют расизм и злонамеренно дискредитируют Китай, будут платить цену, — цитирует Гэн Шуана ТАСС.
Как сообщил ранее NEWS.ru, китайская сторона потребовала от редакции WSJ принести публичные извинения и наказать виновных, но просьба осталась без ответа. Аккредитации лишились двое корреспондентов — американских граждан — и австралиец.