https://static.news.ru/photo/a447ca0a-53d7-11ea-8989-fa163e074e61_660.jpg Гэн Шуан Фото: Артем Иванов/ТАСС

Журналисты Wall Street Journal, ранее лишённые аккредитации, своими действиями оскорбили и дискредитировали Китай. Об этом заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Отмечается, что правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трёх корреспондентов Wall Street Journal после выхода статьи «Китай — настоящий больной Азии», которую в Пекине сочли оскорбительной и носящей расистский характер. Статья была посвящена борьбе с коронавирусом.

Средства массовой информации, которые открыто делают оскорбительные заявления, пропагандируют расизм и злонамеренно дискредитируют Китай, будут платить цену, — цитирует Гэн Шуана ТАСС.

Как сообщил ранее NEWS.ru, китайская сторона потребовала от редакции WSJ принести публичные извинения и наказать виновных, но просьба осталась без ответа. Аккредитации лишились двое корреспондентов — американских граждан — и австралиец.