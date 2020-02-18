https://static.news.ru/photo/6cedb90e-52f9-11ea-8261-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайское правительство приняло решение аннулировать аккредитацию троих журналистов американского The Wall Street Journal, работающих в Пекине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

По его словам, принять данное решение китайские власти вынудила статья под заголовком «Китай — настоящий больной Азии», в которой рассказывалось о мерах борьбы с коронавирусом. Гэн Шуан рассказал, что китайская сторона потребовала от редакции WSJ принести публичные извинения и наказать виновных, но просьба осталась без ответа.

С этого дня принято решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов The Wall Street Journal, — сообщил дипломат.

Как сообщил WSJ, двое корреспондентов являются американскими гражданами, а другой — австралиец.

По последним данным победить пневмонию, вызванную новым коронавирусом COVID-2019 удалось 9 тыс. 128 заболевшим в Хубэе и 14 тыс. 352 — в мире. Количество заражённых сейчас составляет более 75 тыс. человек. Всего жертвами коронавируса по всему мира стали более 2 тыс. человек.

Ранее японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро рассказал об обстановке на круизном лайнере Diamond Princess во время закрытия на карантин из-за коронавируса и назвал её ужасающей, писал NEWS.ru.