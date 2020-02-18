Китайское правительство приняло решение аннулировать аккредитацию троих журналистов американского The Wall Street Journal, работающих в Пекине. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
По его словам, принять данное решение китайские власти вынудила статья под заголовком «Китай — настоящий больной Азии», в которой рассказывалось о мерах борьбы с коронавирусом. Гэн Шуан рассказал, что китайская сторона потребовала от редакции WSJ принести публичные извинения и наказать виновных, но просьба осталась без ответа.
С этого дня принято решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов The Wall Street Journal, — сообщил дипломат.
Как
По последним данным победить пневмонию, вызванную новым коронавирусом COVID-2019 удалось 9 тыс. 128 заболевшим в Хубэе и 14 тыс. 352 — в мире. Количество заражённых сейчас составляет более 75 тыс. человек. Всего жертвами коронавируса по всему мира стали более 2 тыс. человек.
Ранее японский врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе Ивата Кэнтаро рассказал об обстановке на круизном лайнере Diamond Princess во время закрытия на карантин из-за коронавируса и назвал её ужасающей, писал NEWS.ru.
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