В МИД Индии осудили «несправедливые и неразумные» пошлины США В МИД Индии назвали несправедливыми и неразумными пошлины США

Индийский МИД резко осуждает новые тарифные ограничения США, считая их несправедливыми и неразумными, заявил представитель ведомства Рандхир Джайсвал. Нью-Дели выразил глубокое сожаление в связи с решением американской администрации установить новые пошлины для индийских товаров, передает Reuters.

Крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах. <...> Эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны, — высказался он.

Ранее индийские власти подтвердили решимость защищать национальную экономику после заявления руководства США о введении новых 25-процентных пошлин. Особое внимание будет уделено сохранению стабильности в аграрном секторе и предпринимательской среде.

Кроме того, профессор Ракеш Мохан Джоши раскритиковал экономическое «выкручивание рук» со стороны администрации США. Ультиматум о 25-процентных тарифах с 1 августа представляет собой попытку принудить Индию пойти на торговые уступки, считает он.