МИД России дал прогноз по захвату талибами столицы Афганистана

То, что талибы взяли Кандагар, ещё не означает, что они готовы захватить столицу Афганистана — Кабул. Об этом заявил РИА Новости спецпредставитель президента России, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Взятие Кандагара ничего не открывает, — сказал дипломат.

Он считает, что «так или иначе» в Афганистане пройдут мирные переговоры, поскольку талибы не взяли Кабул и сделать это пока не в состоянии.

Дипломат также объяснил, почему боевикам удалось взять Кандагар.

Взятие Кандагара показывает то, о чём мы говорили: он взят не в результате боевых действий и мужественного сопротивления афганских войск, а взят в результате бегства той самой афганской армии, которую бодро готовили американцы и натовцы вместе взятые, — пояснил дипломат.

Ранее боевики запрещённого в России движения «Талибан» взяли под контроль город Лашкаргах. Он является административным центром провинции Гильменд на юге Афганистана. Сейчас в нём введён 48-часовой режим прекращения огня для эвакуации военных и мирных жителей. Под контролем талибов сейчас находятся Герат, Кандагар, Гильменд, Бадгис, об этом заявил официальный представитель «Талибана» Забихулла Муджахид.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода из страны американских войск. Они находились в стране с 2001 года.