В Мексике при крушении военного самолёта погибли семь человек

Реактивный пассажирский самолёт марки Learjet ВВС Мексики разбился в штате Веракрус на востоке страны. При этом погибли семь человек.
Авиакатастрофа произошла рядом с городом Халапа, столицей региона. Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы и загорелся. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей,
Отмечается, что в Минобороны Мексики пока не комментируют случившееся. Также нет сведений о возможных причинах трагедии.
Ранее NEWS.ru писал, что три человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 20 января в американском городе Мендон. По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени. На месте происшествия работают экстренные службы, причины крушения пока неизвестны.
Как сообщают свидетели, перед падением вертолёт летел на очень низкой высоте. После крушения он загорелся.