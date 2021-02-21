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В Мексике при крушении военного самолёта погибли семь человек

22:57, 21 февраля 2021
Фото: fodboldworld/twitter.com

Реактивный пассажирский самолёт марки Learjet ВВС Мексики разбился в штате Веракрус на востоке страны. При этом погибли семь человек.

Авиакатастрофа произошла рядом с городом Халапа, столицей региона. Самолёт выкатился за пределы взлётной полосы и загорелся. На место происшествия прибыли спасатели и представители властей, сообщила газета El Universal.

Отмечается, что в Минобороны Мексики пока не комментируют случившееся. Также нет сведений о возможных причинах трагедии.

Ранее NEWS.ru писал, что три человека стали жертвами авиакатастрофы, произошедшей 20 января в американском городе Мендон. По свидетельствам очевидцев, вертолёт разбился у дороги в районе сырной фабрики около 18:30 по местному времени. На месте происшествия работают экстренные службы, причины крушения пока неизвестны.

Как сообщают свидетели, перед падением вертолёт летел на очень низкой высоте. После крушения он загорелся.

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