Назван худший путь воссоединения Китая и Тайваня

Силовое присоединение Тайваня к Китаю является худшим вариантом для КНР, чтобы восстановить контроль, заявил директор Института исследований Китая при Малайском университете Нжоу Чоу-Бинг изданию Lenta.ru. Он также выделил краткосрочную и долгосрочную цели Пекина в тайваньском вопросе.

Краткосрочное предпочтение Китая — «предотвращение независимости». В долгосрочной перспективе активность китайской экономики будет для Пекина мощнейшим рычагом для обращения вспять тенденции отделения Тайваня, — сказал Чоу-Бинг.

При этом идея о воссоединении с Китаем на Тайване не популярна, сообщил директор ЦКМЕИ НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, в республике нет партий, которые серьёзно выступают за объединение, а важнейшая роль Китая в экономике Тайваня не повлияла на политическую ситуацию на острове.

Обозреватель The Wall Street Journal Джеральд Сеиб назвал Тайвань в числе вероятных горячих точек. Он отметил, что нынешний председатель КНР Си Цзиньпин представляет собой «последнего в ряду китайских лидеров», сигнализировавших о намерении поставить Тайвань под контроль Пекина.

Ранее Пекин выступил против приглашения Тайваня на «саммит за демократию». Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон соблюдать принцип «одного Китая».