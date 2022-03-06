В Луганске прогремел мощный взрыв

В Луганске мощный взрыв прогремел на нефтебазе утром, примерно в 06.55 мск. На опубликованных в соцсетях видео видны его последствия, передает ЛуганскИнформЦентр. Не исключается диверсия.

Как сообщают очевидцы, происшествие случилось на нефтебазе. После этого там начался пожар, столб чёрного плотного дыма заметен с разных точек города.

Власти республики не исключают диверсии со стороны ВСУ.

Несколько взрывов прозвучали в районе Мариуполя 5 марта, в самом городе видны столбы чёрного дыма.

Глава ДНР Денис Пушилин также заявил, что боевики нацбaтальона «Азов» (запрещён в России) взорвали жилой дом в Мариуполе. Националисты привели в действие взрывное устройство на бульваре Меотиды. Это произошло сразу после того, как появилась информация о предоставлении для мирных жителей города, желающих покинуть место боевых действий, гуманитарных коридоров. По словам Пушилина, под завалами находится около 200 человек, большая часть из которых — женщины и дети.

4 марта несколько мощных взрывов прогремело в центре Донецка. По предварительной информации, есть пострадавшие. Отмечается, что обстрелы были совершены с украинской стороны.