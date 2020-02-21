https://static.news.ru/photo/ef1819b6-54c9-11ea-9afb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

В Луганской народной республике заявили, что в случае пересмотра Минских соглашений будут поднимать вопрос о присоединении к России или продолжат вооружённое сопротивление. О необходимости пересмотра документа говорил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Публичный призыв к нарушению норм международного права, к отказу от выполнения международных обязательств Украины явно свидетельствует о недоговороспособности нынешних украинских властей. У Донбасса (в случае пересмотра договорённостей. — NEWS.ru) останется только два варианта: вынужденный возврат к отражению новой агрессии Киева или максимальная интеграция с Российской Федерацией, — приводит агентство Луганскинформцентр слова главы МИД ЛНР Владислава Дейнего.

В интервью «Голосу Америки» Вадим Пристайко заявил, что украинские власти решили разработать новый вариант Минских соглашений, поскольку некоторые пункты нынешнего документа невозможно реализовать. Единственным достижением для Киева на сегодняшний день является обмен пленными.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР) на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями. Воюющими на стороне сепаратистов не раз были замечены граждане России.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.