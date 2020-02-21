https://static.news.ru/photo/a4a908d2-549b-11ea-87e5-fa163e074e61_660.jpg Вадим Пристайко Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти решили разработать новый вариант Минских соглашений, поскольку некоторые пункты нынешнего документа невозможно реализовать. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Киев намерен убедить всех участников минских договорённостей в том, что документ исчерпал себя.

Мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты реализовать невозможно, — сказал политик «Голосу Америки».

Пристайко подчеркнул, что единственным достижением для Киева на сегодняшний день является обмен пленных. Украина и Россия обменяли по 35 человек.

29 декабря в районе контрольного пункта «Горловка» — «Майорское» состоялся обмен между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, самопровозглашённые ЛНР и ДНР получили от Киева 124 человека. В Киев вернулись 76 солдат. Он проводился по формуле «все установленные на всех установленных». Договорённости об этом были достигнуты после «нормандского» саммита.

Как писал NEWS.ru, представитель Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева сообщила, что Киев передал ЛНР добровольцев из России и бразильца в ходе обмена пленными.