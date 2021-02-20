ЛНР: украинская тяжёлая военная техника прибыла в Донбасс

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой ЛНР заявили о том, что в Донбасс прибыла тяжёлая военная техника украинских военных.
За истекшие сутки 20 февраля 2021 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, — говорится в сообщении. Обстрелу подверглись районы села Лозовое и посёлка Молодёжное.
Помимо этого, в Народной милиции отметили, что в регион прибыли буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б». Их заметили на ж/д станции подконтрольного Киеву Рубежного.
В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечено нахождение десяти буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра, — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что такие же сведения содержатся в отчёте наблюдателей из ОБСЕ.
Кроме того, в Луганской народной республике отметили, что киевские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня,
Ранее NEWS.ru писал, что при обстреле окраины Горловки, инициированном Вооружёнными силами Украины, погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Ещё двое военных самопровозглашённой республики получили ранения.