ЛНР: украинская тяжёлая военная техника прибыла в Донбасс

https://static.news.ru/photo/de264656-7425-11eb-82ad-96000091f725_660.jpg Фото: mil.gov.ua

В пресс-службе Народной милиции самопровозглашённой ЛНР заявили о том, что в Донбасс прибыла тяжёлая военная техника украинских военных.

За истекшие сутки 20 февраля 2021 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, — говорится в сообщении. Обстрелу подверглись районы села Лозовое и посёлка Молодёжное.

Помимо этого, в Народной милиции отметили, что в регион прибыли буксируемые гаубицы «Гиацинт-Б». Их заметили на ж/д станции подконтрольного Киеву Рубежного.

В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечено нахождение десяти буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» калибра 152 миллиметра, — сказали в пресс-службе. Там уточнили, что такие же сведения содержатся в отчёте наблюдателей из ОБСЕ.

Кроме того, в Луганской народной республике отметили, что киевские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что при обстреле окраины Горловки, инициированном Вооружёнными силами Украины, погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Ещё двое военных самопровозглашённой республики получили ранения.