Военнослужащий ДНР погиб под Горловкой

https://static.news.ru/photo/fd87100e-7388-11eb-a8b1-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

При обстреле окраины Горловки, инициированном Вооружёнными силами Украины, погиб военнослужащий Донецкой народной республики. Ещё двое военных самопровозглашённой республики получили ранения.

От вражеских обстрелов один защитник Республики погиб. Выражаем соболезнования родным и близким покойного. Кроме того, ранение получили два военнослужащих Народной милиции, — говорится в сообщении пресс-службы Народной милиции ДНР.

Уточняется, что раненые были эвакуированы, им оказана вся необходимая медицинская помощь.

По данным Народной милиции ДНР, обстрел вёлся с позиций 503-го отдельного батальона морской пехоты в районе шахты «Южная» из подконтрольного Киеву Дзержинска. В общей сложности была выпущена 51 мина.

Как писал NEWS.ru, украинские военные выпустили в направлении шахты имени Гагарина 20 мин калибра 120 мм и 25 мин калибра 82 мм. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ с половины пятого утра продолжали обстреливать посёлок шахты Глубокая и посёлок 6/7. Telegram-канал WarGonzo cсообщил, что ополченцы нанесли контрудар для подавления огневых точек противника.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми народными республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате силового переворота. Официальный Киев с тех пор пытается установить контроль над территориями.