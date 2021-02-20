Бойцы ВСУ обстреляли Горловку из миномётов

https://static.news.ru/photo/78d821f2-736c-11eb-8a10-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные вновь нарушили перемирие в Донбассе. Они обстреляли территорию ДНР из миномётов. Об этом заявили в представительстве Донецка в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Военные выпустили в направлении шахты имени Гагарина 20 мин калибра 120 мм и 25 мин калибра 82 мм. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ с половины пятого утра продолжают обстреливать посёлок шахты Глубокая и посёлок 6/7. По предварительным данным, никто не пострадал.

Но связь с посёлком 6/7 по состоянию на сейчас отсутствует, — написал градоначальник.

Telegram-канал WarGonzo cсообщает, что ополченцы нанесли контрудар для подавления огневых точек противника.

В результате обстрелов ВСУ военнослужащие НМ (Народной милиции. — NEWS.ru) ДНР понесли потери, но огневые точки противника уже подавлены, — написали в WarGonzo со ссылкой на донбасских коллег.

Ранее постпред украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что надеется на активную позицию Вашингтона при урегулировании конфликта в Донбассе и усиление давления США и стран Европы в отношении России. Политик заявил, что о поддержке Киева свидетельствуют регулярные заявления американских представителей.

Как писал NEWS.ru, украинский президент Владимир Зеленский поручил проработать пять вариантов урегулирования ситуации в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми народными республиками. Это произошло на фоне смены власти в стране в результате силового переворота. Официальный Киев с тех пор пытается установить контроль над территориями.