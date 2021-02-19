Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации в Донбассе

Пять вариантов урегулирования ситуации на юго-востоке Украины поручил проработать соответствующим органам президент Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По его словам, рассматривается и ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении Донецкой и Луганской областей.
Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки, — приводит слова Данилова ТАСС.