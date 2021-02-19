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Европа

Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации в Донбассе

19:24, 19 февраля 2021

Пять вариантов урегулирования ситуации на юго-востоке Украины поручил проработать соответствующим органам президент Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, рассматривается и ситуация возвращения к решению СНБО от 5 декабря 2019 года, когда рассматривали пять сценариев в отношении Донецкой и Луганской областей.

Сейчас эти пять сценариев будут подниматься, и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки, — приводит слова Данилова ТАСС.

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