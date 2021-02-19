Зеленский поручил пересмотреть сценарии урегулирования ситуации в Донбассе

Правительство Германии нацелено на создание условий для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил в интервью порталу The Pioneer.

Главный приоритет — создать условия для завершения [строительства] этого трубопровода. Фактически мы сказали всё по этому вопросу, — приводит агентство DPA выдержку из интервью министра. Ранее глава МИД России Сергей...