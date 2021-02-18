Кравчук рассчитывает на помощь США по урегулированию в Донбассе

https://static.news.ru/photo/4144f6c6-c6ec-11e9-8a88-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины, ныне постпред украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук заявил, что надеется на активную позицию США и стран Запада при урегулировании конфликта в Донбассе.

В эфире телеканала «Настоящее время» политик отметил , что рассчитывает на усиление давления США и Европы в отношении РФ. Он подчеркнул, что о поддержке Киева со стороны Вашингтона свидетельствуют регулярные заявления представителей США.

Мы не позволим России поступать так, как она поступает. Мы сделаем все, чтобы она выполняла нормы международного права, — процитировал тезисы заявления США Кравчук.

Ранее экс-президент Украины заявил, что перемирие с Донбассом отсутствует. На прошлой неделе он также заявлял, что украинские военные в зоне конфликта должны отвечать на каждый выстрел собственным выстрелом.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые Минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине.

До настоящего времени этот план не реализовали. Киев в частности, отказывается выполнять политические пункты соглашения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Кравчук рассказал, почему общался с главой ДНР на российском телевидении.