В ЛНР сообщили об активизации украинских силовиков в Донбассе

https://static.news.ru/photo/25807be0-a283-11ea-9487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские силовики пытаются помешать полётам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.

Мы продолжаем фиксировать активизацию средств РЭБ ВСУ в районах населённых пунктов Светлодарск и Золотое, где манёвренные группы 20-го батальона РЭБ препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, — заявил Осадчий.

Он также отметил, что считает данные действия силовиков провокациями.

Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.

Как ранее писал NEWS.ru, наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о взрыве, который 29 мая прогремел в 100 метрах от патруля миссии у линии соприкосновения в Донбассе.