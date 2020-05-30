В ЛНР сообщили об активизации украинских силовиков в Донбассе

Украинские силовики пытаются помешать полётам беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий.
Мы продолжаем фиксировать активизацию средств РЭБ ВСУ в районах населённых пунктов Светлодарск и Золотое, где манёвренные группы 20-го батальона РЭБ препятствуют работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ, — заявил Осадчий.
Он также отметил, что считает данные действия силовиков провокациями.
Военный конфликт на юго-востоке Украины длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области объявили о своей независимости от страны после смены власти в результате Майдана. Власти пытаются установить контроль над территориями силовыми методами.
Как ранее писал NEWS.ru, наблюдатели СММ ОБСЕ сообщили о взрыве, который 29 мая прогремел в 100 метрах от патруля миссии у линии соприкосновения в Донбассе.
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