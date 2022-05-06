В Литве ввели штрафы за георгиевские ленточки

Фото Артём Соболев/NEWS.ru

В Литве 9 мая усилят полицейские патрули и будут отслеживать тех, кто демонстрирует «запрещённую символику», сообщил заместитель генерального комиссара литовской полиции Арунас Паулаускас. В число запрещённых символов также входит георгиевская лента.

Сотрудники инструктированы, что в таких случаях они должны имеющимися видеосредствами фиксировать всех лиц, носящих георгиевские ленты и другую запрещённую символику, и позже, установив их личности, мы будем штрафовать, — сказал Паулаускас в эфире портала LRT (Литовское радио и телевидение).

На 9 Мая в Литве будут работать 170 экипажей полиции, около 400 сотрудников. В их зону патрулирования войдут воинские кладбища в крупных городах, Паулаускас их назвал объектами «большого риска».

Ранее литовский парламент постановил запретить ношение георгиевской ленты в стране, а также написание и демонстрацию в публичном пространстве букв Z и V. В случае нарушения запрета для физических лиц штраф составит от €300 до €700, для юридических лиц — до €1200.

Президент Молдавии ранее призвала отправить георгиевскую ленту в «мусорное ведро истории». По словам главы государства, запрет на георгиевские ленты никак не мешает чтить павших за свободу Молдавии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала запрет георгиевской ленты в Молдавии. Она отметила, что Россия рассчитывает, что Кишинёве воздержатся от действий, наносящих ущерб отношениям стран.

Накануне в Алма-Ате организаторы праздничных мероприятий в честь Дня Победы назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой». В стране также отказались от шествия «Бессмертного полка», заменив его акцией памяти «Поклонимся героям».