Литва запретила георгиевскую ленту

Литовский парламент постановил запретить ношение георгиевской ленты в стране, а также написание и демонстрацию в публичном пространстве букв Z и V, передаёт ТАСС. Отмечается, что в случае нарушения запрета для физических лиц будет применяться штраф в размере от €300 до €700, к юридическим лицам — до €1,2 тысячи.

Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины, — заявила одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене.

Ранее стало известно, что в Молдавии местных жителей и гостей страны также начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Отмечается, что за поправки к законопроекту, запрещающему георгиевскую ленту, проголосовали 53 парламентария.