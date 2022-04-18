Литва запретила георгиевскую ленту

Парламент Литвы запретил ношение георгиевской ленты
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:15, 19 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Литовский парламент постановил запретить ношение георгиевской ленты в стране, а также написание и демонстрацию в публичном пространстве букв Z и V, передаёт ТАСС. Отмечается, что в случае нарушения запрета для физических лиц будет применяться штраф в размере от €300 до €700, к юридическим лицам — до €1,2 тысячи.
Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины, — заявила одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене.
Ранее стало известно, что в Молдавии местных жителей и гостей страны также начнут штрафовать за ношение георгиевской ленты. Отмечается, что за поправки к законопроекту, запрещающему георгиевскую ленту, проголосовали 53 парламентария.
12 апреля депутаты оппозиционного БКС парламента Молдавии в Конституционном суде оспорили законодательные поправки, запрещающие ношение георгиевской ленты. Парламентарий Адриан Лебедински после обращения в суд заявил журналистам, что такого рода поправки противоречат конституции страны, которая гарантирует свободу мнений и публичного выражения. Он подчеркнул, что в Молдавии чтят память о подвиге советских солдат и широко отмечают День Победы.